فيديو.. نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فرنسا اليوم

جدة - نرمين السيد - عرض السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، فيديو تناول نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فرنسا اليوم.





وأوضح الفيديو أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شارك فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان بحضور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، وعبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى وعدد من القادة. وأكد الرئيس السيسى، خلال المؤتمر أن مشاركة مصر تأتى انطلاقا من اقتناع رسخ بأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. كما أقام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مأدبة عشاء تكريما للقادة المشاركين فى المؤتمر بقصر الإليزيه.

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