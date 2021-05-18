السفيرة المصرية فى كوتونو تزور جامعة Abomey Calavi

جدة - نرمين السيد - قامت السفيرة أمل عفيفى، سفيرة مصر فى كوتونو، بزيارة جامعة Abomey Calavi، حيث التقت بكل من الدكتور Maxime da Cruz رئيس الجامعة ومجموعة من مسئوليها لمناقشة أفضل سُبل التعاون بين مصر وبنين فى مجال بناء القدرات التعليمية ودعم جهود البحث العلمى.





هذا، وتأتى الزيارة فى إطار الدعم المصرى للبحث العلمى فى القارة الإفريقية ومتابعة تحقيق أفضل استفادة ممكنة من المنح الدراسية المصرية المقدمة للطلاب الأفارقة. ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره للمنح الدراسية المصرية المُقدّمة للطلاب البنينيين، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية فى مختلف مجالات البحث العلمى.

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