فيديو .. 3 طالبات مصريات يدرسن فى فرنسا : الرئيس رفع راسنا ودايما مشرفنا

جدة - نرمين السيد - نشر الإعلامى نشأت الديهى مقدم برنامج "بالورقة والقلم" على قناة تن الفضائية، فيديو على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لـ 3 فتيات مصريات يدرسن فى فرنسا، واللاتى عبرن عن شكرهن وفخرهن بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا إلى باريس.





وقالت الطالبات المصريات إنهن عرفن قيمة بلدهن مصر حينما ابتعدن عنها، مؤكدين على أن الشعب المصرى طيب وجميل ويساعد كل واحد منه الآخر، لافتين إلى أنهن فى بعض الأحيان يتعرضن للتحرش فى مترو فرنسا ولا يدافع عنهن أى أحد بعكس مصر التى يتسارع فيها الكثير على الدفاع عنهن. زيارة الرئيس السيسى لفرنسا وأكدت الطالبات المصريات اللاتى يدرسن فى باريس على شكرهن العميق لـ الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نقل البلاد من مكان إلى مكان أفضل جعلهن يفتخرن طوال الوقت بكل ما تحققه مصر من إنجازات أبهرت العالم، وجعلتهن مرفوعات الرأس أمام كل الفرنسيين، قائلات: "الرئيس دايما مشرفنا فى كل مكان واحنا بنفتخر بيه فى كل وقت".

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