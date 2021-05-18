نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مرتبات الموظفين من أهم ما يشغل بال موظفي الحكومة في هذا الوقت من العام، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم و احتفال المسلمون بعيد الفطر المبارك حيث يصبح الجميع في حاجة ملحة إلى استلام رواتبهم وقد كشفت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب موظفي الحكومة خلال شهر مايو 2021م، حيث سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2021 لجميع العاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة عبر جدول محدد قامت بوضعه وزارة المالية، وتم فيه تقسيم جميع الوزارات والهيئات الحكومية التابعة لها لاستلام رواتبها بشكل يومي في فترة تقدر بحوالي خمسة أيام، وذلك منعا للتكدس والزحام الذي يحدث غالبا أمام ماكينات الصرف عند صرف رواتب الموظفين.

وزارة المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر مايو

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية إلى أنه سوف يتم إتاحة صرف مستحقات موظفي الحكومة والعاملين بكلا من الوزارات والهيئات عبر ماكينات الصراف الآلي خلال الأسبوع القادم، وذلك طبقا للمواعيد التي تم الإعلان عنها في جدول المواعيد الخاصة بالمنظومة المالية الإلكترونية ويبدأ الصرف من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021 م .

و بخصوص الجدول الخاص بصرف الرواتب فقد صرح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات في وزارة المالية، إن كل موعد تم تحديده في جدول الرواتب فهو خاص بوزارات محددة وهيئات وجهات تابعة لها، ولهذا فإنه يجب على الموظفين الالتزام بالمواعيد المحددة للجهات العاملين فيها، و التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية.

الجهات التي سيتم الصرف لها في يوم الأحد الموافق 23 مايو

كما صرح بسيوني أنه قد تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو 2021، لجميع العاملين في عدد 33 وزارة وهيئة في يوم الأحد المقبل 23 مايو، والتي تشمل الآتي:

وزارة الصحة

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين

وزارة النقل

وزارة الاتصالات

وزارة القوى العاملة

هيئة الإنتاج الحربي

وزارة الهجرة

قطاع الأعمال العام

شؤون مجلس النواب

وزارة الداخلية

وزارة الأوقاف

وزارة الثقافة

وزارة الآثار

وزارة الإسكان

وزارة التجارة والصناعة

هيئة الطيران المدني

وزارة البيئة

وزارة السياحة

وزارة البترول.

أما عن الهيئات والمجالس والجهات التي ستقوم بالصرف في يوم الأحد ، هي :

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

الوزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية و التي ستقوم بصرف المرتبات يوم الاثنين 24 مايو ، هي:

وزارة التعليم العالي

وزارة التنمية المحلية

وزارة العدل

هيئة الكهرباء

وزارة التخطيط

وزارة الاستثمار

وزارة التعاون الدولي

هذا بالإضافة إلى أنه كافة الجهات التابعة للوزارات التي سبق ذكر اسمها، و جميع دواوين عموم المحافظات و كافة مديريات التنظيم والإدارة و جميع الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، ستقوم بصرف المرتبات في نفس الموعد، و هي كالتالي :

هيئة النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الإفتاء المصرية

اللجنة العليا للانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وإليكم الوزارات والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية و التي ستقوم بصرف المرتبات يوم الثلاثاء 25 مايو ، وهي كالتالي :

وزارة التربية والتعليم

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وزارة الموارد المائية والري

وزارة الخارجية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة المالية

علما بأن الجهات التابعة لجميع الوزارات السابق ذكر اسمها ستقوم بصرف المرتبات في يوم الثلاثاء 25 مايو، إضافة الى كافة مديريات التربية والتعليم، ومديرية الزراعة، والهيئة العامة للأبنية التعليمية و مديرية الطب البيطري، ومشيخة الأزهر و مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات.

كما سيتم صرف رواتب رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، في يوم الخميس أما عن الجهات التي لم يتمكن موظفيها من صرف مرتباتهم في الجدول المعلن، فسيتم اتاحة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26 و27 مايو 2021 صرف المرتبات الخاصة بهم.

من ناحية أخرى فقد خاطبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية، بضرورة إخطار الموظفين بها بميعاد بداية صرف الرواتب؛ وهو ما يُساعد على تخفيف تزاحم الأشخاص على ماكينات الصراف الآلي، مع التنبيه عليهم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .