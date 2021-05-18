فيديو .. السفير الفلسطينى : الخراب فى غزة لا يوصف .. ونشكر الجهود المصرية

جدة - نرمين السيد - وجه السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، والدبلوماسية المصرية، لسعيهم الدؤوب للتهدئة وحقن دماء الفلسطينيين، ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.





وقال السفير الفلسطينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، على قناة "الحدث اليوم" الفضائية: "إن المشهد فى فلسطين مشهد دامٍ، والمجازر الدموية البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة لا تزال زالت مستمرة، وحصيلة الشهداء فى ارتفاع متزايد، وحصيلة الجرحى فى ارتفاع، وتدمير المبانى السكنية على رؤوس المواطنين الفلسطينيين من أصحابها لا زال مستمرا". وأشار إلى أن الخراب والدمار فى غزة لا يوصف، مضيفا أن قطاع غزة منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا غير عادى، متابعا: "إننا نأمل أن تستجيب إسرائيل لهذه الجهود المصرية والعربية والدولية، لوقف عدوانها ضد الشعب الفلسطينى بغزة، ووقف هذه الجرائم البشعة ووقف المجازر".

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