التعليم العالى : جداول الامتحانات تراعى كل الإجراءات الاحترازية من كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن المناهج الدراسية ستنتهى فى آخر مايو الجارى وبداية يونيو المقبل، مؤكدا أن امتحانات نهاية العام الدراسى ستبدأ خلال يونيو، وتنتهى أول يوليو المقبلين.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى أن المصرية، الامتحانات سيتم تنظيمها وفقًا للوائح الخاصة بالكليات سواء فى الجامعات الحكومية أو الخاصة.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، أن أهم شىء فى وضع جداول الامتحانات هو الاستخدام الأمثل للإمكانيات اللوجستية داخل الجامعات لضمان عدم حدوث ازدحام أو كثافة عددية داخل المدرجات.

وتابع: "ستضع كل جامعة الجدول الخاص بها على الوجه الذى يحقق ذلك خلال هذه الفترة مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الأخرى للحد من انتشار فيروس كورونا، حمايةً للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات واللوائح التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، ستطبق على كل من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد الخاصة، أما فيما يخص أفرع الجامعات الدولية فتحكمها اللوائح الخاصة بالجامعة الأم.