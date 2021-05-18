أول خسوف للقمر 2021 .. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - يترقب سكان العالم أول ظواهر الخسوف والكسوف المرتقبة خلال العام الجارى 2021، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع ظاهرة "خسوف القمر كليا" مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مايو الجارى.





خسوف القمر 2021، سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا، حيث يغطى ظل الأرض 100.9% تقريبا من سطح القمر ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب شرق آسيا - قارة أستراليا - الأمريكيتين – المحيط الباسفيكى - المحيط الأطلنطى - المحيط الهندى القارة القطبية الجنوبية"، حيث لا يمكن رؤيته فى مصر. خسوف القمر 2021 وتستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات ودقيقتان تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى مدة قدرها 3 ساعات وسبع دقائق تقريبا، ويستغرق الخسوف الكلى 14 دقيقة وثلاثين ثانية.

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