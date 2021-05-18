وزير الأوقاف : مكانة القدس راسخة كالجبال .. ومواقف مصر عطاء وليست كلاما

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القدس فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم، مشددا على أن الموقف المصرى فى دعم الحقوق الفلسطينية موقف مشرف، ويعبر عن عطاء حقيقى وليس كلاما.





وكتب وزير الأوقاف، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربى، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، وإليه كان مسرى نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط فى أى من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وللأمة بأسرها ". وأشاد وزير الأوقاف ببيان الخارجية المصرية وجهودها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية واستهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف. وعلى صعيد متصل، أشاد الوزير بدور الدولة المصرية فى دعم الشعب الفلسطينى والحقوق المشروعة له، مع عدم التفريط فى أى من ثوابت الحق الفلسطينى وأهمها حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشريف .

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