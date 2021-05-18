الاحتفال بـ اليوم العالمى للمتاحف 2021 .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، فى الـ 18 من شهر مايو من كل عام بـ اليوم العالمى للمتاحف، وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم" فى اجتماعه عام 1977، بهدف زيادة الوعى بأهمية المتاحف فى تطوير المجتمعات باعتبارها الذاكرة الحية للشعوب، و إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع الجمهور.





وتطورت الفكرة منذ تاريخ هذا الاجتماع، وحرص المجلس العالمى للمتاحف على الترويج لأهمية مشاركة المتاحف بمختلف أنواعها وتخصصاتها فى هذه الاحتفالية، حتى بات اليوم العالمى للمتاحف كل عام يجتذب مشاركين من جميع أنحاء العالم. وأصبح اليوم العالمى للمتاحف أكثر شعبية بشكل مطرد منذ إنشائه، مع مشاركة 20000 متحف فى أكثر من 90 دولة فى يوم المتحف العالمى لعام 2009 .. وفى عام 2012، قفز عدد المتاحف المشاركة إلى 30000 فى 129 دولة.

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