طقس الثلاثاء .. ثبات درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 33

جدة - نرمين السيد - ويسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد ستشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات مصر:

القاهرة الصغرى 19 والعظمى 33

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 33

طنطا الصغرى 19 والعظمى 33

دمنهور الصغرى 18 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 27

بلطيم الصغرى 17 العظمى 26

مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

السلوم الصغرى 17 والعظمى 30

سيوة الصغرى 16 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 26

دمياط الصغرى 20 والعظمى 26

الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 33

الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32

السويس الصغرى 19 والعظمى 33

العريش الصغرى 19 والعظمى 26

رفح الصغرى 18 والعظمى 26

طابا الصغرى 21 والعظمى 31

كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

الطور الصغرى 22 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 39

مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 36

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33

المنيا الصغرى 20 والعظمى 34

أسيوط الصغرى 20 والعظمى 34

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 35

قنا الصغرى 23 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38

أسوان الصغرى 24 والعظمى 38

الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 37

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 36

حلايب الصغرى 25 والعظمى 33