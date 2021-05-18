الرى: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على جميع أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات فى مهدها، والتى يعتبر أخطرها الردم فى مجرى نهر النيل، حيث أن التمادى فى ذلك النوع من التعدى يؤدى لتقليص القطاع المائى للمجرى وبالتالى عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.





وأشار الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

وفى إطار الحملات المستمرة لمواجهة هذه التعديات، فقد تم رصد قيام مجموعه من الجرارات الزراعية بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقة بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج، بالاتفاق مع المزارعين أصحاب الأراضى الزراعية المطلة على نهر النيل لتوسعة هذه الأراضى على حساب القطاع المائى لمجرى النهر، وعلى الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدى على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضى وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

كما تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلاً بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائى، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدى بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة أفراح على النيل بالبر الشرقى بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته، وتؤكد وزاره الموارد المائية والرى على أنه لا تهاون مع أى تعدى أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".