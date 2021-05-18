فيديو .. تاج الدين : لم نرصد أى إصابات بـ سلالة كورونا الهندية فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنه لمت يتم رصد أى إصابات بسلالة فيروس كورونا التى تم رصدها فى الهند.

وأضاف أن هناك اتخاذ احتياطات وإجراءات احترازية يتم تطبيقها بكل قوة فى كل المنافذ والموانئ والمطارات، لمنع دخول هذه السلالة إلى مصر.

وأوضح تاج الدين، أن مصر ما زالت فى الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وأن هناك احتواءً طبيًا ومؤسسيًا ودوائيًا للوضع الوبائى رغم زيادة الإصابات، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع كل الحالات المصابة.