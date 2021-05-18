صور.. وزارة النقل: محور قوص جاهز للافتتاح الرسمى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا، موضحة أن المحور أصبح جاهزا للافتتاح الرسمى خلال الفترة المقبلة فى إطار افتتاح 4 محاور هى "عدلى منصور ببنى سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا و كلابشة باسوان".





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