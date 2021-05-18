وتفقد المهندس شريف الشربينى، خلال جولته، الحى السكنى الخامس R5 على مساحة 885 فدانا تقريبا، والذى يضم حوالى 23 ألف وحدة سكنية وتجارية وفيلات شاملة الخدمات، ويتم تنفيذه طبقاً للطراز الفرنسى الكلاسيكى تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة".
كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، والتى يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز العاصمة الإدارية، ثم تابع سير أعمال تنفيذ المرافق فى الحى الحكومى.
كما التقى المهندس شريف الشربينى، مسؤولى الشركات المنفذة بالحى السكنى الثالث R3، والذى يقام على مساحة 1.016 فدانا تقريبا، ويضم نحو 24 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات، وذلك للوقوف على مدى نسب الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشروعات والعمل على حل العقبات، وكذا الوقوف على مدى انتظام العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وحث رئيس الجهاز، مديرى المشروعات على سرعة انتظام العمالة والبدء فوراً دون تأخر فى تتفيذ الأعمال المكلفة بها والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد سير العمل بالأحياء السكنية والحى الحكومى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.