رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد سير العمل بالأحياء السكنية والحى الحكومى

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سير الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأحياء السكنية والحى الحكومى والمحاور الرئيسية، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات، مستهلا الجولة بالترحيب بعودة العاملين بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.





وتفقد المهندس شريف الشربينى، خلال جولته، الحى السكنى الخامس R5 على مساحة 885 فدانا تقريبا، والذى يضم حوالى 23 ألف وحدة سكنية وتجارية وفيلات شاملة الخدمات، ويتم تنفيذه طبقاً للطراز الفرنسى الكلاسيكى تحت مسمى "جاردن سيتى الجديدة".

كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، والتى يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز العاصمة الإدارية، ثم تابع سير أعمال تنفيذ المرافق فى الحى الحكومى.

كما التقى المهندس شريف الشربينى، مسؤولى الشركات المنفذة بالحى السكنى الثالث R3، والذى يقام على مساحة 1.016 فدانا تقريبا، ويضم نحو 24 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات، وذلك للوقوف على مدى نسب الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشروعات والعمل على حل العقبات، وكذا الوقوف على مدى انتظام العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وحث رئيس الجهاز، مديرى المشروعات على سرعة انتظام العمالة والبدء فوراً دون تأخر فى تتفيذ الأعمال المكلفة بها والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.