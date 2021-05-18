فيديو.. الهلال الأحمر الفلسطينى يشكر السيسى على الدعم المتواصل لمصابى غزة

جدة - نرمين السيد - وقال أبو حطب فى تصريح لفضائية "إكسترا نيوز": "نحن فى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى رفعنا درجة الطوارئ إلى الدرجة الرابعة، والتى أعلنت من قبل رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب وقمنا برفع الجاهزية التامة لكل دوائر وأقسام الجمعية وخصوصا الأقسام الصحية: منها كالإسعاف والمستشفيات، إذ تم زيادة أعداد العاملين فى مجال الاسعاف".



وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى: "كما تم تجهيز المستشفيات الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، من حيث زيادة عدد الكوادر الطبية لمواجهة التحديات التى يواجهها الشعب الفلسطينى فى ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة".