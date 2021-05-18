توريد 155 ألف طن قمح بصوامع وشون كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية عادل الهابط إنه تم توريد 155 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية موسم التوريد فى 20 أبريل الماضى وحتى صباح اليوم الثلاثاء.





وأضاف مساعد وكيل الوزارة فى بيان صادر اليوم أن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالى يتم من خلال 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. وأشار الهابط إلى متابعة محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغنى حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها. وشدد المحافظ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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