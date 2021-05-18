جدة - نرمين السيد - وأوضح مختار جمعة، فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الجاهل هو من يدمر الدنيا باسم الدين. ودائمًا ما يؤكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن حماية الأوطان، من صميم مقاصد الأديان، ويحذر من الانسياق خلف شائعات جماعات أهل الشر، الذين يسعودن لتدمير البلاد، وتعطيل مصالح العباد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: المؤمن هو من يعمر الدنيا بالدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.