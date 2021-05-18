التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة، فى يوليو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان.





وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الثلاثاء أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيعلن ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبينها اصطحاب طالب الثانوية العامة للكتاب المدرسى للامتحانات، لافتا إلى أن الطالب يصطحب للامتحان التابلت الموجود عليه كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعلم، ويمكنه اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى، أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه، لكن دون الكتابة عليها بأى شكل.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021، إلكترونيا بلجان مراقبة بالمدارس، علاوة على تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيا، ومنع تدخل العنصر البشرى، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على الدرجات التى يستحقها، موضحا أنّه سيتم زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات، لتحقيق التباعد الجسدى بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار شوقى إلى أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم، بعيدا عن الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، سيتم تعقيمهما وتطهيرها بصورة دورية، علاوة على التشديد على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.