حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء قرى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حركة تنقلات وتغييرات بين رؤساء و سكرتيرى القرى، لافتا إلى أن الحركة تهدف ضخ دماء جديدة قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.





وكلف محافظ الإسماعيلية فى قراره رقم 295 لسنة 2021، محمد محمد إبراهيم الشحات من العاملين بحى ثان الإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية سرابيوم وإنهاء تكليف شاكر عمر محمد سليمان من العمل رئيسا لقرية سرابيوم وعودته لعمله الأصلى بمركز ومدينة أبو صوير. كما تم تكليف مصطفى سعيد مهدى زاهر من العاملين بمديرية الإسكان و المرافق بالإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية الجزيرة الخضراء. وتضمن القرار تعديل تكليف عبد الصمد سليم أحمد محمد من العمل سكرتيرا لقرية السبع آبار شرقية للعمل رئيسا لقرية الواصفية. وقرر محافظ الإسماعيلية، إنهاء تكليف محمد السيد أحمد إسماعيل من العمل رئيسا لقرية الواصفية، و عودته لعمله الأصلى بمديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية. وشمل القرار تكليف محمد هشام محمد نصار من العاملين بمركز و مدينة القصاصين الجديدة للعمل سكرتيرا لقرية الواصفية، وإنهاء تكليف وائل رمضان هاشم من العمل سكرتيرا لقرية الواصفية وعودته لعمله الأصلى بمركز ومدينة الإسماعيلية. وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذا القرار يطبق اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم ويلغى أى قرارات تخالف هذا القرار.

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