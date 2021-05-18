رئيس الوزراء يتابع عددا من مشروعات الطرق للربط بين القليوبية والدقهلية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عددا من مشروعات الطرق والكبارى التى تنفذها وزارة النقل للربط بين محافظتى القليوبية والدقهلية، رافقه خلالها كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك قبل بدء جولة موسعة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمحافظتى الدقهلية ودمياط.





واستهل رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، الجولة بالتأكيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لما له من مردود إيجابى يُسهم فى تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين مختلف المدن والمحافظات، وهو ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.

وفى بداية الجولة، تفقد رئيس الوزراء مواقع العمل فى مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة، حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وذلك فى المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 37 كم، وبتكلفة 4.3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع (4) حارات مرورية، وطريق خدمة للأهالى.

كما تفقد رئيس الوزراء موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي؛ حيث أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هذا الموقع سيكون فى اتجاه المرور، وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل فى المسافة من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، فى حين سيكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

وفى الوقت نفسه، أوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم، تشمل 7 كبارى، وهى كوبرى: قنطرة بحر مويس، وكوبرى جمجرة، وكوبرى أسنيت، وكوبرى كفر شكر، و كوبرى المنشاة، وكوبرى صهرجت، وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد، كما يشتمل على إنشاء 8 كبارى سطحية وعمل صناعى على الرياح، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ رى.

وأوضح وزير النقل أن القطاع الأول من مشروع تطوير البر الأيمن للرياح التوفيقى من بنها حتى ميت غمر "مرحلة أولى" يبلغ طوله 7 كم، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء 4 حارات وطريق خدمة، إلى جانب إنشاء كوبرى جمجرة وكوبرى مويس، فضلاً عن ربط المشروع بالطريق الإقليمى، وكذا الطريق الزراعى والطريق الزراعى القديم عند كوبرى المصنع الحربى.

كما أكد وزير النقل أن هذا المشروع سيُسهم فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.