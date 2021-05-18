محافظ الجيزة ينعى يحيى فايد رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة

جدة - نرمين السيد - وتقدم أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، وجميع القيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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