وزارة الموارد المائية والرى تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل

- عبد العاطى : التعامل الحاسم والإحالة للنيابة العسكرية يهدف للحفاظ على المجارى المائية وحسن إدارة المنظومة المائية

- رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل و وأد هذه التعديات في مهدها ، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل ، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، يهدف للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وفى إطار الحملات المستمرة لمواجهة هذه التعديات ، فقد تم رصد قيام مجموعه من الجرارات الزراعيه بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقه بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج ، بالإتفاق مع المزارعين أصحاب الاراضي الزراعيه المطله علي نهر النيل لتوسعة هذه الأراضى على حساب القطاع المائى لمجرى النهر ، وعلي الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدى على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين ، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

كما تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلاً بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي ، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدى بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين ، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان ، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته.

وتؤكد وزاره الموارد المائية والرى علي أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".