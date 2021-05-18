من شرايين التنمية في صعيد مصر محور قوص على النيل بمحافظة قنا

• في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية

• وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر والتخطيط لإنشاء 14 محور بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014 تم الانتهاء من تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا واصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة في إطار افتتاح 4 محاور هي (عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا و كلابشة باسوان ).