رئيس الوزراء يتفقد عدد من المشروعات بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل جولة تفقدية، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط. ويأتى من بين المشروعات التى من المقرر أن يفتتحها رئيس الوزراء اليوم بدمياط عمارات قرية الصيادين وسوق النيل الحضارى، وسوق شارع 51 بمدينة رأس البر، كما سيفتتح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، ويقوم بزيارة مدينة الأثاث بدمياط لافتتاح أحد المصانع.

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