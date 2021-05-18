/631399/رئيس-الوزراء-يتفقد-عددا-من-المشروعات-بالقليوبية-والدقهلية-ودمياط

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات القليوبية والدقهلية ودمياط. ويأتى من بين المشروعات التى من المقرر أن يفتتحها رئيس الوزراء اليوم بدمياط "عمارات قرية الصيادين وسوق النيل الحضارى، وسوق شارع 51 بمدينة رأس البر"، كما سيفتتح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، ويقوم بزيارة مدينة الأثاث بدمياط لافتتاح أحد المصانع.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق دوت الخليج، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذى لصندوق دوت الخليج.

وفى مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة آخر المستجدات الخاصة بأزمة فيروس "كورونا" لاسيما بعد العودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا لمتابعة موقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى ضوء الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات، تم التوافق على أن يكون صندوق "دوت الخليج" هو الكيان الذى سيتولى تجميع المساهمات المختلفة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت الخزانة العامة للدولة بتدبيره لشراء اللقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو مليارى جنيه حتى الآن.