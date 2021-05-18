/631401/فاطمة-سليم-القضية-الفلسطينية-في-قلب-اهتمامات-الدولة-المصرية

أدانت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينين، فى قطاع غزة، ومحاولات التهجير التي تقوم بها قوات الاحتلال للفلسطينين فى حي الشيخ جراح، لنقل الأهالي من منازلهم لعمل المزيد من المستوطنات الاسرائيلية، مما أدي إلى وقوع العديد من الشهداء والمصابين جراء القصف العشوائل لقوات الاحتلال.

فاطمة سليم تؤكد على أهمية الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية

وثمن النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إرسال مصر مساعدات إلي قطاع غزة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد علي أن القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات الدولة المصرية، وأن الموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة مشرف ويدعو للفخر، كما يؤكد مكانة وقوة مصر بالمنطقة.

استقبال المصابين والجرحي من الفلسطينين

وأشارت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري، الذي لم يقتصر على التصريحات والمقترحات، فقط بل واصلت مصر دعمها على أرض الواقع، لافتة إلى فتح مصر لمعبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، وتجهيز جميع المستشفيات بشمال سيناء والعريش المركزي والشيخ زويد ،للعمل بالطاقة القصوى لاستقبال المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني عن طريق سيارات الهلال الأحمر.

المساعدات الطبية والغذائية

كما تم إرسال طاقم من الأطباء المصريين لإسعاف الجرحى إلى جانب إرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية، مؤكدة أن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، مهما مرت السنوات وتغيرت الظروف، والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستسعي إلى مواصلة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الصامد، والتوصل إلى حل للنزاع بشكل سلمي بعيدا عن اللجوء للعنف .