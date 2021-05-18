/631402/فيبي-فوزي-اعتداءات-إسرائيل-جرائم-ضد-الإنسانية

قالت النائبة فيبي فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو مما يمكن تصنيفه كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة على أن الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالغ الوضوح في تأييده الكامل للحق الفلسطيني، و إدانته لما يقع من عدوان ضارٍعلى المدنيين العزل، و مطالبته بضرورة وقف العنف والأعمال غير الإنسانية.

فيبى فوزى تشير إلى الاهتمام المصرى بدعم الأشقاء فى فلسطين

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، أنه يتكامل مع ذلك التوجيهات الصادرة من السيد الرئيس بتكثيف المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر الهلال الأحمر، فضلا عن تعزيز جهود الإغاثة من خلال هيئة الإسعاف المصرية والأطقم الطبية، وفتح المستشفيات والمنشآت الصحية المصرية لاستقبال مصابي العمليات العسكرية.

فيبى فوزى: القضية الفلسطينية ستبقى فى القلب

وأشارت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى، إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى في القلب من كل عربي بصفة عامة ومصري بصفة خاصة، مشيرة إلى أن جميع الحروب التي خاضتها مصر خلال العقود الماضية ارتبطت في جزء كبير منها بنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، واسترداد أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابعت:” ولعله من نافلة القول التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها دون إنهاء هذه الحالة من العنف الهمجي و الممارسات العنصرية التي تتبعها إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني. ‏ واستكملت وكيل مجلس الشيوخ حديثها قائلة:” وأنني أناشد الضمير العالمي للتصدي لهذا الشكل من الابارتهايد الذي تمارس إسرائيل من خلاله العزل و الحصار و المصادرة للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، خاصة أنه قد بدا واضحا من مجريات الأحداث في الأيام الأخيرة أن الفلسطينيين على قلب رجل واحد سواء منهم من هو في غزة أو الضفة الغربية أو داخل اسرائيل نفسها وهو المتغير النوعي الذي يجب أن يلتفت إليه قادة إسرائيل إذ يضرب في عمق النسيج الاجتماعي لدولتهم مهددا بشرخ غير مسبوق.

وأضافت:” إذ يشكل عرب ١٩٤٨ ما لا يقل عن عشرين بالمائة من تعداد سكان إسرائيل . أن ما يجري في الأراضي المحتلة و في قلب إسرائيل يؤكد مدى الهشاشة التي تعاني منها إسرائيل، ويطعن نظرية الأمن القائم على القوة المفرطة في مقتل ، تماماً كما تؤكد أن القضية الفلسطينية حية و أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ و أنه مهما حاول البعض لفت الأنظار عن هذه المأساة الإنسانية فإنه لن ينجح طالما أن ثمة شعبا بشبابه و شيوخه و رجاله و نسائه و أطفاله يطالب بحقوقه ، و كما قال الشاعر: إذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر”.