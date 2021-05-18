/631403/إيناس-عبد-الحليم-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمة-تكليفات-الأطباء-البشريين-دفعة-٢٠٢٠

إيناس عبدالحليم تتقدم بطلب إحاطة

وأكدت النائبة إيناس عبدالحليم، أن ورد إلينا من شكاوى و إستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من السادة الأطباء البشريين دفعة ٢٠٢٠ ، وذلك فيما يتعلق بنسب التكليفات والتوزيعات " الغير عادلة " لما يقرب من ١٠,٠٠٠ طبيب/ه في مختلف التخصصات الطبية .

إيناس عبدالحليم توضح السبب وراء الأزمة

وأوضحت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، ان السبب الرئيسي لهذه الازمة هو ما قامت وزارة الصحة بتخصيص ما يقرب من " نصف " تلك الحركة على تخصصات ( التخدير - طب الأسرة - نقل الدم ) ، بينما إكتفت الوزارة بحصر النصف الأخر أي ٥٠٪ من القوة البشرية على ما يقرب من ٣٢ تخصص أخر ، ذلك الأمر الذي يُعد إهدار واضح وصريح لكافة أسس ومباديء تكافؤ الفرص ، وتحميل دفعة واحدة من شباب الأطباء مسئولية تعويض عجز سنوات ماضية في تلك التخصصات .

واشارت البرلمانية، إلى انها ليست تلك هي العقبة الوحيدة التي تواجه السادة الأطباء المشار إليهم في تلك الأزمة ، بل وجدنا أيضاً أن هناك ما يقرب من ٥٠٠٠ طبيب/ه سوف يواجهون مصير " الإختيار الإجباري " فيما يتعلق بالتخصصات المتاحة أمامه في ظل التكليفات ونظام التوزيع الحالي الذي نراه بكل أمانة غير عادل و غير مُنصِف على الإطلاق .

وطالبت النائبة الحكومة وبشكل عاجل تعديل تلك الحركة لتخصيص ما يقرب من ٢٠٪ فقط منها للتخصصات المُلحة وتمييز أصحابها دوناً عن باقي التخصصات ، مع وضع برتوكول تدريبي واضح خاص بهم بالمستشفيات الجامعية والتعليمية لضمان إكتساب تلك الكوادر أفضل الخبرات الممكنة ، حينها فقط ستجد الوزارة ضالتها في الإقبال الكثيف من تلك الكوادر على هذه التخصصات بشكل يفي بالحاجة المطلوبة بل و أكثر .