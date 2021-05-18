/631404/اضراب-شامل-ومظاهرات-دولية-لدعم-فلسطين-ضد-الإحتلال

بدأ الفلسطينيون إضرابهم الشامل، اليوم الثلاثاء، في كافة المدن الفلسطينية، وذلك ردا علي مايحدث من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ودعما للمقاومة، وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

وكان أعلن المطرب الفلسطيني، محمد عساف، انتفاضة شعب فلسطين في وجه الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما يطلقوا عليه بإضراب الكرامة، غدًا الثلاثاء الموافق 18 مايو.

دوت الخليج يرصد إضراب الكرامة

دوت الخليج يرصد إضراب الكرامة المقرر تنفيذه من قبل الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن نوعية وتفاصيل ذلك الإضراب.

محمد عساف يدعم إضراب الكرامة للشعب الفلسطيني

غرد عساف بتويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كاتبًا: "غدًا إضراب شامل من البحر إلى النهر.. جهز بلدك للإضراب.. إضراب الكرامة 18 أيار.. خذ دورك في النضال لنحمي أنفسنا وأهلنا ومستقبلنا".

الشعب الفلسطيني يُضرب عن العمل والتعليم

ينوي الشعب الفلسطيني، الشقيق على مقاطعة الذهاب للعمل أو تلقي التعليم، فضلًا عن تنظيم نشاطات تثقيفية في المدارس والجامعات يخاطبوا الشعب خلالها بأهمية النضال، وقبيل الإضراب يخرجوا في مسيرات تجوب الحواري ويدعون أهلها للمشاركة بإضراب الكرامة.

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء، وطالبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، أبناء الشعب الفسطيني بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع الاحتلال الساعة الواحدة ظهرا.

وأطلق نشطاء وحراكات وطنية وشبابية دعوات لإضراب عام وشامل لجميع مناحي الحياة في كل فلسطين التاريخية، وتصعيد المواجهات على نقاط التماس مع الاحتلال نصرة للقدس ودعماً لقطاع غزة.

ودعت الحراكات الشبابية في بيان لها الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده للمشاركة الفاعلة في هذا الإضراب وتنظيم فعاليات وطنية مقاومة للاحتلال في المدن والبلدات والقرى والمخيمات وليبقوا في الشارع إحياء للمقاومة ودورها في حماية الفلسطينيين.

ودعت حركة (حماس) جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إضراب شامل اليوم الثلاثاء في الضفة والقدس والداخل المحتل، وإعلان النفير الثوري وإطلاق المسيرات نحو نقاط الاشتباك والمواجهة في خطوط التماس كافة، وإغلاق الطرق الالتفافية في وجه قطعان المستوطنين.

و قالت حماس: "إن شعبنا الفلسطيني يمر في أيام عظيمة وهو يعيش أمل التحرير، وإن دعم المقاومة وإسنادها هو الطريق نحو لجم العدوان على الأرض، ومنعه من التمادي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى وغزة هاشم".

و أكدت (حماس) على أن هذه اللحظة التاريخية من حياة شعبنا تتطلب انخراطا كاملا من الجماهير كافة، فعطاء الدم في غزة والضفة والداخل يستوجب منا جميعا مواصلة المسيرة بكل عزم وقوة لإجبار هذا المحتل المجرم على الاعتراف بحقوقنا ووقف العدوان.

وكان أطول إضراب عام، خاضه الشعب الفلسطيني في عام 1936 والذي امتد لمدة ستة أشهر، احتجاجا على الخداع الممارس من قبل قوات الانتداب البريطاني وتصاعد هجمات العصابات الصهيونية.

وفي سياق متصل تظاهر الألاف فى العاصمة الإسبانية مدريد فى مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، لرفض التصعيد الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، حسبما قالت صحيفة "موندو أوبريرو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للحكومة الإسرائيلية ورفعوا لافتات تطالب أوروبا بإنهاء الشراكة مع اسرائيل ، كما انهم قرروا "انها ليست حربا بل انها إبادة جماعية".

وأدان المشاركون في المظاهرات التفجيرات الإسرائيلية في غزة التي أسفرت ، في الأيام الأخيرة ، عن مقتل 115 فلسطينيا - بينهم عدة أطفال - في حين أن عدد الجرحى يقترب بالفعل من ألف.

طالبت ملصقات مختلفة بـ "إنهاء العنف" والتطرف ضد السكان الفلسطينيين مع رفض "عقود من النمو" للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، والحصار الجماعي لغزة ، ومصادرة الأراضى والمياه.

واجتمع مئات الأشخاص فى مدينة مليلية الإسبانية أمس فى تجمع حاشد أمام وفد الحكومة لإظهار تضامنهم مع شعب فلسطين للمذبحة التى يتعرض لها على يد إسرائيل، حيث دعت جمعية بلاتافورما مليلية الى هذا الاحتجاج الذى حضره ثلاثة من أعضاء مجلس حكومة مليلية .

وأشارت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية إلى أن حزب بوديموس فى مليلية أعرب عن انتقاده لما يحدث وقال "اسرائيل قتلت العديد من الأبرياء بينهم عشرات الأطفال".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد أمس الاثنين على أن جهوده الدبلوماسية الحالية تتمحور حول معاينة طرائق خفض التوتر القائم حالياً بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل بحسب وكالة الأنباء الإيطالية، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، الذين سيجتمعون عبر دائرة فيديو مغلقة غداً سيناقشون كيفية مساهمة أوروبا في تحقيق هذا الهدف.

وفي نفس السياق شهدت العاصمة الأندونيسية، جاكرتا وعدد من المدن، اليوم الثلاثاء، تظاهرات شعبية حاشدة رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وللانتهاكات المستمرة في القدس.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمتها عدد من الفعاليات الطلابية والعمالية، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الإحتلال، وقتل المواطنين، والاعتداء على المقدسات، كما استنكروا الموقف الأميركي المنحاز ل"إسرائيل".