/631405/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيز

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية لكلًا من الفنان سمير غانم وزوجته الفننانة دلال عبد العزيز، بعدما شهدت الفترة الماضية حالة من التطور والقلق بشان حالتهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تطورات حالة كلًا من سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعدما تمكن المرض منهما ودخلا غرفة العناية المشددة منذ فترة.

آخر تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

صرح محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن سمير غانم لازال في حاجة لعلاج مكثف ومتابعة، أما بخصوص الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، لفت إلى أنها لازالت تحتاج لمتابعة بشكل مستمر.

كانت قد تدهورت الحالة الصحية لكلًا من دلال عبد العزيز وسمير غانم خلال الفترة الماضية، وتم وضعهما تحت أجهزة التنفس الصناعي، لتثير حالتهما حالة من القلق بين جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نال الثنائي عدد كبير من الشائعات التي باتت تحاط به عبر منصات السوشيال ميديا، إلا أن الإعلامي رامي رضوان حرص على نفيها جميعًا وكذلك الفنان حسن الرداد، مؤكدين أنهم التفاصيل الجديدة حول صحة كلًا من الثنائي لن تخرج سوى من بينهم فقط.

خرج العديد من نجوم الفن، مطالبين الجمهور بالدعاء لهما وإتمام شفاؤهم في القريب العاجل، بعدما ساءت حالتهما الصحية التي أهابت الكثير منهم.

آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز

الجدير بالذكر، أن دلال عبد العزيز قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان، رانيا يوسف، ياسمين رئيس وغيرهم نخبة من نجوم الفن المصري. "ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.