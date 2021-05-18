/631408/وزير-المالية-علي-طاولة-اقتصادية-الشيوخ-اليوم
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور هاني سري الدين، اجتماعين اليوم لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، ويتناول الاجتماع الثاني استكمال مناقشة مشروع قانون باعتماد خطه التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة،وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط.
الشيوخ وافق على مشروع قانون الصكوك السيادية
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، واحالته إلى إلى مجلس النواب.
تقرير اللجنة المشتركة من الشئون المالية والدستورية
هذا وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
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وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري
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