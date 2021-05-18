/631409/سائق-تحرش-بالطفلة-ملك-في-عز-الظهر--عاقبته-المحكمة-بالسجن-سبع-سنوات

" مريم " طفلة لم يتعد عمرها عشر سنوات، وتعيش في إحدي قري مركزها إهناسيا بمحافظة بني سويف، شأنها كأي طفلة تستقيظ لإعداد الإفطار مع والدتها وتعد حقيبتها المدرسية للذهاب لمدرستها.

في يوم 2 أكتوبر الماضي لم تعرف أن القدر يخبئ لها شيئ، بأن أعين الشيطان تترصدها، فخرجت من منزلها لشراء ورق من محل بلاستيك بالقرية، وترصد لها عرفة (٢٨) سنة سائق ومقيم نفس قريتها وأخذ يتابع سيرها وحاول استدارجها إلي مكان خارج القرية بحجة شراء شيكولاتة لها، وبعد أن ابتعد بها بعيدا عن أعين المارة حاول التعدي عليها والتحرش بها فاستغاثت وعادت لتخبر والدها.

كانت البداية عندما فوجئ النقيب ياسر سيد " معاون مباحث إهناسيا " بحضور الطفلة بصحبة والدها، وأبلغته بتضررها من المتهم ومحاولة الاعتداء عليها أثناء ذهابها لشراء ورق من محل بلاستيك بالقرية الساعة الواحدة ونصف ظهرا حيث فوجئت بالمتهم يعترض طريقها ومحاولة التعدي عليها والتحرش بها والتعرض لها بالطريق .

وتوصلت تحريات النقيب محمد عاطف محفوظ " معاون مباحث إهناسيا " بإشراف الرائد أحمد بهجت رئيس المباحث إلي صحة الواقعة، وأن المتهم معتاد ارتكاب تلك الوقائع ومعروف عنه سوء السلوك بمحل إقامته .

علي الفور تم ضبطه، وكشفت المعلومات الجنائية له بإن له 6 قضايا ما بين سرقة ماعز وشروع في سرقة سيارة وتعرض لأنثي وهتك عرض وسرقة باب حديدي ..

وأحال المستشار طارق جلال " المحامي العام الأول " القضية في 6 نوفمبر الماضي لمحكمة جنايات بني سويف لمعاقبة المتهم، فقررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عبدالحي فازورة وعضوية المستشارين نادر محمد وععبدالغفار عبدالمنعم وبحضور عمر علام وكيل النيابة وسكرتارية محمد جلال ومحمود حفني حكما بالسجن 7 سنوات والمصاريف لخطفه بالتحايل والإكراه المجني عليها بإن استدرجها إلي مكان قصي عن أعين ذويها بغرفة مهجورة بالطريق العام .