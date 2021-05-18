/631411/عنتر--كوكتيل-إجرام-بـ23-قضية-يسقط-في-بني-سويف

منذ نعومة أظافره لم يفكر يوما أن يأكل من عمله بالحلال، واستحوذ الشيطان علي عقله ليشق طريق العيش الحرام، واستهواه الأمر فوجد طريق الحرام سهلا.

وأخذ " عنتر " المقيم ببندر محافظة الفيوم والذي يعمل عامل خردة وصاحب ال37 عاما يقضي شبابه ما بين قضية وأخري حتي ذاع صيته وأصبح يلقب برمضان الريان ووصل ل 23 سابقة معظمها سرقات وسلاح ومخدرات، ولكن لم يعلم هذه المرة أن سقوطه سيكون علي أيدي ضباط مباحث الواسطي شمال بني سويف.

وفوجئ المجني عليه عبدالرحمن 15 سنة طالب ومقيم معصرة أبوصير مركز الواسطي بإنه حال قيادته لدراجته البخارية بالمتهم يعترض طريقه، ويستوقفه ويتعدي علي رأسه بعصا فأصابه إلا أنه استغاث بالأهالي وتم ضبطه .

وتلقي النقيب محمد عادل " معاون مباحث الواسطي " بلاغا من الأهالي بوجود لص بطريق معصرة أبوصير، وعلي الفور انتقل الضابط علي رأس قوة من أفراد الشرطة السريين، وكشفت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم لديه 23 قضية معظمها سرقات وسلاح ومخدرات .. بمحافظة الفيوم .

أحال المستشار طارق جلال " المحامي العام الأول " القضية لمحكمة جنايات بني سويف لمعاقبة المتهم، فقررت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار عبدالحي فازورة وعضوية المستشارين نادر محمد ود. رؤوف رفعت وبحضور مصطفي دهشان وكيل النيابة وسكرتارية محمد جلال ومحمود حفني حكما بالسجن 5 سنوات والمصاريف لشروعه في سرقة دراجة نارية بالإكراه بإن استوقف المجني عليه وتعدي عليه بالضرب صوب رأسه مستخدما أداة سلاح أبيض " عصا " وأحرز سلاحا أبيضا " عصا " .