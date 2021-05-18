/631412/أسباب-تأجيل-عزاء-الفنانة-نادية-العراقية-للأربعين

نادية العراقية، رحلت عن عالمنا منذ أيام قليلة بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد الذي انتصرت عليه، إلا أن تبعاته كانت أقوى منها، حيث أُصيبت بالتهاب رئوي حاد كان السبب في رحيلها كما كشفت نجلتها.

دوت الخليج يرصد السبب وراء تأجيل أسرتها للعزاء لموعد آخر تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي كشفته الفنانة نادية العراقية.

تأجيل عزاء الفنانة نادية العراقية

أكدت مي محروس، أن السبب الرئيسي في تأجيل عزاء والدتها الراحلة نادية العراقية هي الحالة الصحية الغير محتملة التي نعيشها بشكل يومي، قائلة: "نظرا للظروف الصحية التي تعصف بالوطن نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذا للأوامر الصحية فقد تقرر اقتصار العزاء على العائلة بالإسكندرية مع مراعاة ظروف التباعد».

وأردفت “محروس” حديثها قائلة: "على أن يقام للمرحومة أربعينية في مكان بالقاهرة سيحدد ويعلن عنه بوقت كاف لتلقي واجب العزاء في المرحومة نادية العراقية ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».

مي محروس تكشف السبب الحقيقي في وفاة نادية العراقية

كشفت مي محروس، عن سبب وفاة والدتها بعد تم تشخيصها كورونا، لافتة إلى أن والدتها لم ترحل عن الحياة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإنما توفت بسبب التهاب رئوي حاد.

وقالت مي محروس، ابنة الفنانة الراحلة: "أمي خفت من كورونا بس جالها التهاب رئوي حاد، في أول أسبوع كانت فيه خفت من كورونا، بس للأسف هي عندها التهاب رئوي حاد، فتدهورت حالتها، ده كان سبب وفاتها، مش كورونا".

آخر أعمال نادية العراقية

كانت آخر أعمالها قبل وفاتها مشاركتها في ماراثون الدراما في رمضان 2021 بمسلسل "أحسن أب" مع الفنان الكوميدي علي ربيع، حيث شاركهما البطولة كلًا من الفنان سامي مغاوري وهاجر أحمد وخالد عليش، والذي عرض عبر قناة الحياة في النصف الأول من رمضان هذا العام في 15حلقة فقط.