فيديو.. مستشار رئيس الجمهورية: مصر بها مراكز تستطيع تصنيع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أولى اهتماما بتصنيع اللقاحات فى مصر دون النظر إلى التكلفة أو الأرباح .





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