 نشر 15 بحثا و10 رسائل دكتوراه لمعهد بحوث البترول المصرى عالميا

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، وفقا لبيان صحفى، أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالمياً بلغت 15 بحثًا، وتم الإشراف على 10 رسائل دكتوراه و13 رسالة ماجستير، وتضمن التقرير المشاركة فى 38 دورة تدريبية وورشة عمل لعدد 57 متدربًا عن بُعد، كما تم تدريب 53 طالبا من جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحرى مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت التقرير إلى قبول 3 مشروعات بحثية من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان : "تطبيق استخدام فائض الكبريت الناتج من عمليات تنقية الغاز الطبيعى والبترول فى التنمية المستدامة لتكنولوجيا الرصف"، و"معالجة المياه الملوثة باستخدام الهياكل المعدنية النانونية المحضرة من نفايات البلاستيك"، و"تطوير المعامل المركزية بمعهد بحوث البترول للمساهمة فى المشروع القومى لمصر كمحور إقليمى للطاقة".

وأشار التقرير إلى أنه تم عقد برنامج تدريبى لأعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمعهد بالتعاون مع مؤسسة الخدمة المدنية لتنمية الموارد البشرية، وذلك ضمن مبادرة بناء القدرات للإصلاح الإداري؛ لرفع قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة البحوث والعاملين بالمعهد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 بأهمية الاستثمار فى الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة.

وأفاد التقرير بحصول المعهد على الميدالية الذهبية والميدالية الفضية خلال مشاركة مكتب التايكو بالمعهد فى معرض بيروت الدولى للابتكار (BIIS 2021) حيث حصلت الدكتورة سوسن عبدالهادى على الميدالية الذهبية بمخرج بحثى بعنوان : "تحضير وتوصيف متراكب نانوى جديد كقطب معاكس لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية المستحثة بنقاط الكم"، وكذلك حصول د. شريف على يونس على الميدالية الفضية بمخرج بحثى بعنوان: "طريقة لتحضير المعادن النانوية صفرية التكافؤ من الحديد أو الفضة أو ثنائية المعدن من الحديد والفضة بالفينولت المستخلصة من مياه الصرف الصناعى كعوامل اختزال".