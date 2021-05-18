دوري أبطال إفريقيا.. سفير مصر في جنوب إفريقيا يرافق بعثة الأهلي إلى...

رافق السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مطار القاهرة إلى مطار جوهانسبرج، ثم التوجه مع البعثة إلى مدينة بريتوريا.

واطمأن الفاضلي على اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد بعثة الفريق، وذلك خلال وجوده على نفس طائرة الأهلي التي توجهت من القاهرة إلى جنوب إفريقيا؛ استعداد لمواجهه صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السفير المصري على الحديث مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني والاطمئنان عليهم خلال رحلة الفريق من القاهرة إلى مطار جوهانسبرج.

وكان السفير المصري قد تواجد في القاهرة خلال الأيام الماضية، ورافق بعثة الأهلي التي غادرت مطار القاهرة في التاسعة مساء أمس، ووصلت إلى مطار جوهانسبرج في الساعة السابعة صباحا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.