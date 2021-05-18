/631417/بعد-ارتفاع-الأسعار-طن-الحديد-اليوم-بين-14300-14600-جنيه

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

سعر الطن لحديد التسليح

ويتراوح سعر الطن لحديد التسليح لفائف وأطوال تسليم أرض المصنع بين 14300-14600 جنيها مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن وذلك بحسب مصاريف النقل وهامش الربح التاجر او المورد.

أسعار الأسمنت الأسود

كما استقرت أسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 700-800 جنيه للطن، وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

زيادة الأسعار بداية من الاثنين

للمرة الثالثة فى أقل من شهر، أعلنت شركات الحديد والصلب رفع أسعار الحديد، بما يعادل 200 جنيه للطن، وذلك بداية من الاثنين.

الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت أن مصانع الحديد أعلنت رفع أسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن.

وتراوحت قيمة ارتفاع أسعار الحديد، بين 350 و450 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الأسمنت في سوق الجملة في تعاملات اليوم الاثنين.

شركة حديد بشاى

وأعلنت شركة حديد بشاى زيادة 150 جنيها أيضا ليصل السعر إلى 13600 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط 13850 جنيها للمستهلك.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

سوق مواد البناء

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.