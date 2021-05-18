/631420/أسعار-العملات-الأجنبية-مقابل-الجنيه-المصري-الثلاثاء-بالبنوك-المصرية

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس. واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

ارتفاع سعر صرف اليورو

بينما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.96 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم 18.96 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.93 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم عند سعر 22.05 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.97 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم 49.10 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.08 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13097 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4169 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3150 نقطة.