/631430/الذهب-يواصل-الارتفاع-تعرف-على-أسعار-الثلاثاء-18-مايو-2021

واصل سعر الذهب في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 18 مايو 2021، الصعود لأعلى محققا رقما جديدا.

وجاء الأمر تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميا، وسط حالة من الترقب بين المتداولين ومحبى اقتناء الذهب واقترب سعر العيار 24 قيراط من 1000 جنيه.

بينما تخطى سعر عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر حاجز الـ820 لأول مرة منذ شهور . وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 18 مايو، 826.63 جنيه، وكان مساء الاثنين 823.68 جنيه.

عيار 24 قيراط اليوم، 944.71 جنيه، وكان مساء الإثنين، 941.35 جنيه.

عيار 18 قيراط اليوم، 708.54 جنيه، وكان مساء الإثنين، 706.01 جنيه.

الأوقية الأونصة فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1,869.74 $ ، وكانت مساء الإثنين 1،866.18$.

تعاملات البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2149 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13097 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4169 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3150 نقطة.