/631414/فريق-بنى-سويف-مهدد-بإستكمال-مشواره-بالقسم-الثانى

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف الرياضى مشواره بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ظل تحديات وصعوبات عديدة تضرب مستقبل الفريق الجماهيرى .

وفى السياق ذاته قال محمد الحسينى، المنسق الإعلامى للفريق الكروى الاول ببنى سويف لـ”دوت الخليج” : “بالفعل الفريق الكروى بنادى بنى سويف يمر بظروف صعبة جدا من حيث الإمكانيات المادية المعدومة والتى أثرت بشكل واضح على استعدادات الفريق خلال فترة التوقف بشهر رمضان وعدم إقامة مباريات ودية” .

وأضاف، الأزمة لها العديد من التفاصيل والتى يأتى بمقدمتها أزمة المستحقات المالية للاعبين والتى على إثرها قام بعض اللاعبين بتقديم شكوى لاتحاد الكرة فى هذا الشأن والجميع يقدر صبر اللاعبين خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل سعى مجلس الإدارة والجهاز الفنى لصرف أجزاء من تلك الأقسام فور توافر الماديات .

وتابع : الأزمة المادية والتى أثرت بإقامة مباراتين وديتين فقط خلال فترة التوقف بخلاف معظم الأندية والتى أقامت من 4 ل 6 مباريات ودية زادت صعوبة الأجواء بعدم وجود ملعب للتدريب للفريق خاصة فى ظل قيام وزارة الشباب والرياضة بتسلم ملعب النادى مما اضطر الجهاز الفنى بقيادة محمد يوسف لإقامة تدريبات الفريق بملعب مركز شباب باروط ، علاوة على قيام 4 لاعبين بإجراء عملية الرباط الصليبي .

واستكمل : بخلاف مستحقات اللاعبين تتفاقم أزمة تواجه الفريق خلال الفترة القادمة وهى مطالبة مسوؤلى استاد بنى سويف لمسوؤلى النادى بدفع جميع المستحقات المادية والتى تقدر ب 60 الف جنيه الخاصة بالمباريات السابقة وهو الأمر الذى يهدد إقامة مباراة الفريق أمام ضيفه الفيوم .

وأختتم بقوله : مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة المحاسب على سليم يحاول حل المشكلات وفق الماديات المتاحة وبعض أعضاء مجلس الإدارة قاموا بحل بعض المشكلات على سبيل السلف ولكن فى الوقت ذاته أناشد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بدعم الفريق بجانب احتياج الفريق لوقوف رجال الأعمال بالمحافظة وأعضاء الجمعية العمومية بالنادى بالظروف الصعبة التى يعانيها الجهاز الفنى واللاعبين .

ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا وسيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر ومحمد صلاح جهاز إدارى وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي ومحمد الحسينى منسقا إعلاميا .