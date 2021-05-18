/631424/ننشر-حالة-الطقس-اليوم-الثلاثاء-الصغرى-19-في-القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 17 مايو إلى السبت 22 مايو 2021.

وسجلت محطة أرصاد القاهرة ٤٠ درجة والأقصر ٤٢ درجة وأسيوط ٤٢ درجة والخارجة ٤٣ درجة تحت تأثير الرياح الجنوبية. ومع دخول الهواء الشمالي النشط بدأت بالفعل درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا ويستمر ذلك بداية من الاثنين وخلال الأيام المقبلة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

حالة الطقس الأربعاء 19 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الخميس 20 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الجمعة 21 مايو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

طقس الخليج

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين.

حالة الجو في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.