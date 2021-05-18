/631435/تفاصيل-لقاء-الرئيس-السيسي-مع-رئيس-وزراء-البرتغال-في-باريس
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بمقر اقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس مع السيد "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.
مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. كما أشاد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية مثمناً سيادته التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.
نموذج ملهم للاستقرار
وعبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وافريقيا.
منع الهجرة غير الشرعية
كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالي عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة ملايين من اللاجئين علي اراضيها وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب اي دعم من المجتمع الدولي في هذا الاطار وهو الامر المقدر اوروبياً.
وقال: "مصر اصبحت بقيادة الرئيس السيسي مثال ونموذج ملهم للاستقرار والتنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وافريقيا".
مواصلة التنسيق الحثيث
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات خاصة السياحية والتجارية، وكذا التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد.
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