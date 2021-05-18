/631416/تعليم-الشيوخ-تناقش-منظومة-التحول-الرقمي-في-مصر

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشيوخ اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب نبيل دعبس، لمناقشة خطة الوزارة في التطوير والتحديث لرفع كفائة البنية التحتية المعلوماتية وفي منظومة التحول الرقمى، التي تسعى إليه القيادة السياسية لتحقيق بناء مصر الرقمية.

التعليم تناقش الاستراتيجية الموضوعة لتعزيز ريادة مصر فى مجال الاتصالات

كما تناقش لجنة التعليم الاستراتيجية الموضوعة، لتعزيز ريادة مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الآثار المتوقعه على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جراء جائحة فيروس كورونا والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمجابتها.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق أمس الاثنين، على مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة بشأن الصكوك السيادية والذى تم المناقشة حولة بعد تقديم تقرير من اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

قانون الصكوك السيادية

قانون الصكوك السيادية، يشكل دعمًا للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

هذا وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم، لمناقشة بعض الاشكاليات المتعلقة باللوائح المنظمة للأندية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.