/631419/موعد-أول-مران-للأهلي-في-جنوب-إفريقيا-استعدادا-لمباراة-صن-داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، المران الأول استعدادا لمباراة العودة في ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا امام نادي ميملودي صن داونز الجنوب افريقي والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا على ملعب بريتوريا.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي في خوض أول مران له اليوم في تمام الثالثة عصرا في نفس توقيت المباراة، حتى يعتاد اللاعبين على الاجواء التي ستقام فيها المباراة ,ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني في تعويد اللاعبين على اللعب والتدرب وسط الاجواء الحارة وفي الثالثة عصرا حتى لا يكون هناك اي نقاط ضعف يستغلها الفريق المضيف في المباراة,وهذا السبب وراء السفر المبكر .

بيتسو موسيماني يعقد جلسة مع اللاعبين لتفادي الأخطاء

وفي سياق اخر يعقد المدير الفني للفريق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني جلسه مع اللاعبين لتصحيح وتفادي الاخطاء التي وقع فيها الفريق امام نادي سيمبا في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا هذا العام ولمنع تكرار اي تلك الاخطاء.

كما يعقد الجهاز الفني للفريق جلسة اخرى مع اللاعبين لكيفية تعامل خط الدفاع مع الكرات الطولية والتي باتت من اهم الاخطاء الواضحة بالنسبة للفريق في الفترة المقبلة ويأمل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الوصول لحل للكرات الثابتة في أسرع وقت ممكن

وكانت بعثة النادي الاهلي قد وصلت صباح اليوم لبيرتوريا استعدادا لملاقاة صن داونز في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررإقامتها يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا على ملعب بريتوريا.