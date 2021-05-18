/631423/محمد-السلاب-توفير-لقاح-كورونا-بالمناطق-الصناعية-يضمن-استمرار-دوران-عجلة-الإنتاج

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإتفاق اتحاد الصناعات مع وزارة الصحة على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد من خلال توفير مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية، مشيرا إلى أن ذلك يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج.

محمد السلاب: لابد من مراكز تلقى لقاح كورونا داخل المناطق الصناعية

وقال النائب محمد السلاب، إن المناطق الصناعية منتشرة بعدد من المحافظات وتضم عددًا كبير من المواطنين المغتربين العاملين بها، مشيرا إلي أن عدد منهم يسافر كل أسبوع أو شهر إلى محافظته، وبالتالي سيكون من الأفضل توفير مراكز تلقى لقاح كورونا داخل تلك المناطق الصناعية، مثل المنطقة الصناعية بأكتوبر، المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، المنطقة الصناعية ببرج العرب، المنطقة الصناعية بقويسنا، المنطقة الصناعية بالعبور، المنطقة الصناعية بأسيوط، وغيرها.

محمد السلاب: التوسع في إنشاء مراكز تلقى اللقاح يخفف من الزحام

وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد السلاب، القطاع الصناعي من القطاعات الهامة بالدولة، ما يتطلب الإهتمام به وتوفير كافة سبل السلامة والمساندة له، حتي يتمكن من تنفيذ خطته الإنتاجية وعدم توقف عجلة الإنتاج.

وتابع النائب محمد السلاب، أيضا فكرة التوسع في إنشاء مراكز تلقى اللقاح، وزيادة عددها في مختلف المحافظات والمراكز، من شأنه سرعة حصول المواطنين على اللقاح وتخفيف الزحام وتقليل وقت الإنتظار، وكلها أمور تساعد في زيادة قدرتنا علي مواجهة فيروس كورونا.

وكان اتحاد الصناعات، أعلن في بيان له، أنه اتفق مع وزارة الصحة على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره.