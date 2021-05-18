أيمن أبو العلا: زيارة الرئيس السيسى إلى باريس أضافت لمصر مكاسب مهمة 

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أيمن أبو العلا: تحقيق الاستقرار فى السودان هام للأمن القومي المصرى

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في السودان كدولة شقيقة ومجاورة إطار هام للأمن القومي المصري، والعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، كما أن المؤتمر أتاح الفرصة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحديث أمام العالم بشأن حقوق الشعب المصري في مياه النيل وعدم التفريط فيها والرفض الكامل لكل رؤى سياسة الأمر الواقع التي تسير في إطارها إثيوبيا في ملف سد النهضة.

أيمن أبو العلا: تلك المؤتمرات والللقاءت تحقق الاندماج فى الاقتصاد العالمي

ولفت النائب أيمن أبو العلا، إلى أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات من شأنها تحقيق الاندماج فى الاقتصاد العالمى للدول الإفريقية ورفع معدلات النمو الإقتصادى، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمار الأجنبى بها، وذلك ضمن الرؤية المصرية المتكاملة للتنمية في أفريقيا، بما يصب في صالح القارة السمراء على مستوى زيادة الاستثمارات بها وفي القلب منها مصر.

في السياق ذاته قال وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الرئيس السيسي حرص أيضا على الطرح الكامل أمام العالم بشأن رؤية مصر تجاه الأحداث فى غزة والدعوة لتحرك جماعى سريع لإنهاء حالة العنف وعودة الهدوء للمنطقة، مؤكدا أن مصر اليوم بشهادة الجميع تسترد دورها الإقليمي والعالمى ومكانتها بفضل تحركات الرئيس السيسى.