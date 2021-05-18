/631421/أحمد-زيدان-دعم-مصر-للمرحلة-الانتقالية-فى-السودان-يعكس-اتساق-الأمن-القومي-بين-الدولتين

قال النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، تؤكد علي عمق التفاهم بين البلدين،مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين خلال الفترة القادمة فى كافة المجالات،فضلا عن الاستثمار والتجارة في إطار حرص الرئيس على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التعاون المشترك بين الدول في كافة المجالات.

دعم المرحلة الانتقالية فى السودان

وأشار النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب، إلى الدور المحوري للدولة المصرية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي،كما تؤكد الصلة الوثيقة بين مصر والسودان، والمساهمة فى إلغاء ديون السودان لدي البنك الدولي، تعزز من أهمية دور الدولة المصرية فى المنطقة، وحرص القوة العالمية على التنسيق مع الدولة المصرية فيما يخص قضايا المنطقة،لافتا إلى ان هناك صلة وثيقة بين الأمن القومي المصري والسوداني .

زيارة السيسي لفرنسا

وتجدر الاشارة إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مشاركة الرئيس السيسى تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

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وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.