/631428/شاهد-VIP-تستعيد-ذكريات-الطفولة بعرض-الموسم-التاسع-من-بكار

أصدرت الجهة المنتجة لمسلسل الرسوم المتحركة الشهير "بكار" الذي توقف عرضه منذ ما يقرب من 5 أعوام حيث بدأ بثه في 1998، وانتهى في 2016، قرارًا بعرض موسمه التاسع من خلال منصة شاهد VIP الرقمية.

دوت الخليج يكشف عرض مسلسل بكار على منصة شاهد VIP فضلًا عن تفاصيل العمل الذي حاز على إعجاب الجماهير بجميع فئاتها المختلفة.

معلومات عن مسلسل بكار

مسلسل بكار أول كرتون مصري يقدم شخصية كرتونية حقيقية، بدأته المخرجة الراحلة منى أبو النصر وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل، وعُرض لأول مرة على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري في عام 1998، وبعد وفاة منى أبو النصر استكمله نجلها شريف جمال بداية من 2003 خلال المواسم الرمضانية المتتالية ثم توقف في عام 2007، ليعود بقوة وجودة أعلى في 2015 و 2016.

شخصية بكار في المسلسل

أم عن بكار فهو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها، وأحرز غناء الفنان محمد منير تتري البداية والنهاية للمسلسل وهما من أشهر التترات وأحبها لجميع المصريين على الرغم من اختلاف أعمارهم، ليحقق نقلة واسعة في المسلسل وجعل كلماته تحفر في عقل الجمهور لتظل حاضرة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل بكار لاقى نسب مشاهدة عالية من قبل كل فئات المجتمع المصري لكونه يعبر عن الهوية المصرية، فضلًا عن مخاطبته للطفل المصري من خلال عرض شخصية بكار طفل يمتلك موهبة الرسم ويعيش خلال ظروف المعيشة المصرية المعروفة، كما يرسخ المسلسل الكرتوني الكثير من القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال والعادات والتقاليد المصرية، ولا تتجاوز عرض حلقاته مدة الـ 20 دقيقة، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف.