/631429/الأهلي-يحسمها-هل-يشارك-علي-معلول-في-مواجهة-صن-داونز

شهدت قائمة النادي الأهلي المتوجهة لجنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري الابطال عودة ظهير أيسر الفريق علي معلول للقائمة من جديد وذلك بعد فترة غياب طويلة استمرت لمدة 3 اشهر ونصف .

إصابة علي معلول في العضلة الخلفية

وكان معلول قد غاب عن النادي الاهلي بعد تعرضه لاصابة في مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في قطر منتصف فبراير الماضي وذلك بعد خروجه من المباراة إثر تعرضه لإصابه في العضلة الخلفية.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي محمد ابو عبله أن فرص لحاق علي معلول في مباراة صن داونز ليست سهلة , وان الامر سيكون متروك للجهاز الفني للفريق سواء بالدفع به من عدمه .

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي .

وأوضح أبوعبلة، أن «معلول» أجرى أشعة رنين قبل السفر من القاهرة أكدت التئام موضع الإصابة بشكل كامل، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في البرنامج الخاص به من خلال مشاركته في جزء من المران الجماعي. وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن فرصة مشاركة معلول أمام صن داونز صعبة، فيما سيكون متاحا تحت تصرف ورؤية الجهاز الفني في مباراة كأس السوبر

الإفريقي أمام نهضة بركان المقرر إقامتها يوم ٢٨ مايو الجاري في قطر.

وكان «معلول» قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي.

وحرص الجهاز الفني على ضم «معلول» إلى قائمة الفريق المتواجدة في جنوب إفريقيا، بعد الاطمئنان على حالته، على أن يتم تجهيزه للتواجد مع الفريق في مباراة نهضة بركان.